"Мой район. Обратная связь": реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году

В центре столицы завершается реставрация дома купцов Марковых. Здание находится по адресу улица Каретный ряд, дом 4, строение 4. Оно было возведено в конце XIX века.

Специалисты уже отреставрировали интерьеры, фасады, а также скульптуры грифонов. Парадную лестницу собирали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Мастера также отреставрировали изразцовую печь, историческую чугунную лестницу и метлахскую плитку в холлах на первом этаже.

Реставрация здания завершится в первом квартале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".