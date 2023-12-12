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12 декабря, 09:45

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"Мой район. Обратная связь": реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году

"Мой район. Обратная связь": реставрация дома купцов Марковых завершится в 2024 году

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В центре столицы завершается реставрация дома купцов Марковых. Здание находится по адресу улица Каретный ряд, дом 4, строение 4. Оно было возведено в конце XIX века.

Специалисты уже отреставрировали интерьеры, фасады, а также скульптуры грифонов. Парадную лестницу собирали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Мастера также отреставрировали изразцовую печь, историческую чугунную лестницу и метлахскую плитку в холлах на первом этаже.

Реставрация здания завершится в первом квартале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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