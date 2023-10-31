Мой район. Обратная связь": завершен ремонт дома 1987 года в Отрадном

На северо-востоке столицы завершили ремонт жилого многоэтажного. Здание находится по адресу улица Отрадная, 15Б.

Дом был возведен в 1987 году. Капитальный ремонт был выполнен по современной технологии с применением полимерцементных смесей. Пристальное внимание уделили межпанельным швам. Их расчистили и заново заполнили современным материалом.

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