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10 октября, 11:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершающий этап ремонта дома на улице Свободы в Москве

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В столице завершается капитальный ремонт жилого дома на улице Свободы. Его возвели в 1976 году.

Для восстановления фасада использовали полимерцементные смеси на армирующих сетках. На первом этапе работ все поверхности промыли, места намокания обработали антигрибковыми составами. Затем нанесли штукатурно-клеевой состав, а в финале окрасили фасад. Также расчистили и герметизировали межпанельные швы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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