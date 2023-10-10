"Мой район. Обратная связь": завершающий этап ремонта дома на улице Свободы в Москве

В столице завершается капитальный ремонт жилого дома на улице Свободы. Его возвели в 1976 году.

Для восстановления фасада использовали полимерцементные смеси на армирующих сетках. На первом этапе работ все поверхности промыли, места намокания обработали антигрибковыми составами. Затем нанесли штукатурно-клеевой состав, а в финале окрасили фасад. Также расчистили и герметизировали межпанельные швы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".