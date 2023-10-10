Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число курсов в "Московской технической школе" в 2023 году увеличилось почти в два раза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для сотрудников промышленных предприятий сегодня есть 123 программы повышения квалификации. Открыто семь направлений – среди них "Искусственный интеллект", "Промышленный дизайн", "Технологии связи", "Беспилотный транспорт", а также два спецнаправления – "Охрана труда" и "Бережливое производство", – рассказал он.

Сейчас, по словам Сергея Собянина, у "Московской технической школы" есть уже более 100 партнеров, включая МГУ, Московский Политех, МГТУ имени Баумана и МИФИ. За два года работы в рамках проекта удалось подготовить примерно 1,4 тысячи инженеров, а также повысить квалификацию сотрудников инновационных предприятий.



Мэр Москвы добавил, что в конце сентября в рамках проекта была запущена образовательная платформа, где размещены для обучения видеокурсы.



"Обучение могут пройти все специалисты промышленных предприятий Москвы. Город компенсирует до 95% стоимости", – отметил Сергей Собянин.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что "Московскую электронную школу" до конца текущего года внедрят во всех столичных колледжах. Она уточнила, что сейчас МЭШ начнет работать примерно в половине средних специальных учебных заведений города, а затем появится и в остальных.

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