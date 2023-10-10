Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За месяц работы D4 было совершено 6,3 миллиона поездок. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, каждый день МЦД-4 пользуются 230 тысяч пассажиров. Станциями с наибольшим приростом потока стали Железнодорожная, Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская.

Мэр напомнил, что диаметр стал самой протяженной линией наземного метро в столичном регионе, связав Апрелевку, Внуково и Железнодорожный. Сейчас на диаметре расположено 36 станций, а в будущем появятся еще две – Рижская и Беговая.

Градоначальник уточнил, что D4 соединит 7 центральных железнодорожных вокзалов. На данный момент связаны Белорусский, Курский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Савеловский, позже присоединится Рижский.

Собянин добавил, что четвертый диаметр улучшил транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Пассажиры могут строить новые удобные маршруты, пересаживаться на МЦК, метро, иные диаметры, экономить на проезде и время в пути.

Между тем в первый рабочий день после запуска МЦД-4 пассажиры совершили свыше 216 тысяч поездок по новому маршруту, за первые три дня – более 500 тысяч поездок. Мэр подчеркивал, что на некоторых маршрутах диаметра теперь можно совершить бесплатную пересадку в течение 120 минут, а не 90, как было ранее

Ранее сообщалось, что более 60 велопарковок нового типа появятся возле 14 станций МЦД-4. Они рассчитаны на 126 велосипедов или на 252 самоката.

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