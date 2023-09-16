Более 60 велопарковок появятся возле 14 станций МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 60 велопарковок нового типа появятся возле 14 станций МЦД-4, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Они рассчитаны на 126 велосипедов или на 252 самоката.

Благодаря этому велосипедистам и пользователям самокатов станет еще удобнее оставлять транспорт у станций и продолжать поездку на наземном метро.

"Если рядом с вашим домом, работой или станцией не хватает велопарковок, оставьте заявку на нашем сайте. А еще напоминаем о технике безопасности и правилах", – говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта, по поручению Сергея Собянина в городе расширяют и улучшают инфраструктуру для пользователей самокатов и велосипедов. В частности, обновляются и добавляются новые велополосы, устанавливаются велопарковки в местах притяжения горожан.

Ранее отмечалось, что пользователи "Велобайка" будут получать 10 баллов за каждую правильную велопарковку. Бонусы можно будет списать при оплате велопоездок, 1 балл равен 1 рублю.

До этого стало известно, что три тысячи электровелосипедов новой модели стали доступны для аренды в Москве с 20 июня. Для них не требуются зарядные станции, поэтому их можно оставлять на велопарковках. Электровелосипеды безопасные и маневренные, а также на них установили современное российское программное обеспечение.

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