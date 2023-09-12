Собянин: в первый рабочий день после запуска на МЦД-4 совершили более 216 тыс поездок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В первый рабочий день после запуска МЦД-4 пассажиры совершили свыше 216 тысяч поездок по новому маршруту, за первые три дня – более 500 тысяч поездок. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что четвертый, "Калужско-Нижегородский" маршрут Московских центральных диаметров открыли 9 сентября. Диаметр связал Апрелевку с микрорайоном Железнодорожным в Балашихе и более 20 столичных районов. Их жители могут бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры, а также строить удобные маршруты, подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что на некоторых маршрутах МЦД-4 теперь можно совершить бесплатную пересадку в течение 120 минут, а не 90, как было ранее. Стоимость поездки уменьшилась примерно в три раза.

Мэр отметил, сейчас на четвертом диаметре расположено 36 станций. В будущем будут открыты еще две: Беговая и Рижская. Так, МЦД-4 пройдет через семь центральных вокзалов Москвы.

"К концу 2025 года планируем полностью обновить подвижной состав, в том числе на маршрутах дальнего пригорода", – заключил он.

Ранее с открытием четвертого диаметра москвичей поздравили телеведущие Екатерина Андреева и Максим Шарафутдинов, народная артистка России Зара, Сергей Жуков и Мия Бойка. Услышать аудиопоздравления можно было на эскалаторах в метро, на станциях МЦК, Московских центральных диаметров, в автобусах, электробусах, трамваях, а также на автовокзалах и автостанциях.

Также Собянин сообщил, что за семь лет было совершено 945 миллионов поездок по Московскому центральному кольцу (МЦК). Он уточнил, что именно с МЦК началось развитие городской наземной железной дороги. Его протяженность – 54 километра, на нем расположена 31 станция.

"Мой район. Навигатор": МЦД-4 открыли для пассажиров в Москве