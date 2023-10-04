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04 октября, 22:56

Транспорт

"Москвич 6" может появиться в дилерских центрах столицы в октябре-ноябре

Фото: moskvich-auto.ru

Автомобиль "Москвич 6" может появиться в дилерских центрах столицы в октябре-ноябре. Об этом рассказали в РОАД.

"Сейчас достаточно неопределенный срок. Дилеры говорят, что ожидают в эти осенние месяцы – октябрь-ноябрь, но реальные сроки скажет только завод", – передает ТАСС сообщение ассоциации.

Ранее новый лифтбек "Москвич 6" представили на выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума.

До этого город присвоил статус промышленного комплекса заводу "Москвич". По словам Сергея Собянина, автомобили положительно зарекомендовали себя в сервисах каршеринга и такси, а также ими активно пользуются в парках городских и федеральных ведомств.

Мэр объяснил, что новый статус обеспечит налоговые льготы, сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства.

Названы сроки продажи автомобиля "Москвич-6" в России

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