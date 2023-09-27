Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Москвич"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Город присвоил статус промышленного комплекса заводу "Москвич". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, автомобили положительно зарекомендовали себя в сервисах каршеринга и такси, а также ими активно пользуются в парках городских и федеральных ведомств.

Мэр объяснил, что новый статус обеспечит налоговые льготы, сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства. На данный момент статусом промышленного комплекса обладают 67 предприятий, на них создано свыше 76 тысяч рабочих мест, подчеркнул он.

На предприятии в Печатниках работают около 1,6 тысячи человек, поделился градоначальник. Здесь производят кроссовер "Москвич 3", седан "Москвич 6" и электромобиль "Москвич 3е". Всего было выпущено примерно 27 тысяч автомобилей.

Собянин заявил, что в 2024 году завод планирует начать производство еще двух моделей: кроссоверов "Москвич 5" и "Москвич 8".

Ранее мэр сообщил, что парк ЦОДД пополнился 50 электрическими кроссоверами "Москвич 3е". Он напомнил, что ЦОДД круглосуточно патрулирует столичные улицы. Поэтому переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума.

До этого стало известно, что автозавод "Москвич" включен в спецконтракт своего технологического партнера ПАО "Камаз". Это позволит машинам бренда войти в программы льготного автокредитования и лизинга.

Собянин сообщил о запуске серийного производства новой модели "Москвича"