Собянин: столичный ЦОДД получил от города 50 электромобилей "Москвич"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Парк ЦОДД пополнился 50 электрическими кроссоверами "Москвич 3е". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что до конца года на машинах планируют установить комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, а именно парковки, проезда по обочине и выделенным полосам, превышения скорости.

Градоначальник напомнил, что ЦОДД круглосуточно патрулирует столичные улицы. Поэтому переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень фонового шума. Также это надежная машина, ее запас хода на одной зарядке – 410 километров, заключил он.



Ранее сообщалось, что седан "Москвич 6", кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" представят гостям Московского урбанистического форума на выставке "Станция Манеж". Все желающие смогут посидеть в их салонах, оценить достоинства автомобилей и увидеть будущее российского автомобилестроения.

До этого стало известно, что автозавод "Москвич" включен в спецконтракт своего технологического партнера ПАО "Камаз". Это позволит машинам бренда войти в программы льготного автокредитования и лизинга.

Более 30 автомобилей "Москвич-3" вручили сотрудникам управления ФСИН по Москве