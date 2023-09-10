Компания Sollers запускает производство отечественных пикапов ST6

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Российская компания Sollers запустит производство новых пикапов ST6 во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По словам представителя компании, в настоящее время планируется производить два типа автомобилей: с дизельным и бензиновым двигателем. У всех производимых пикапов полноприводная трансмиссия и механический коробка передач.

Сообщается, что торжественный запуск производства состоится 11 сентября во Владивостоке.

На предприятии Sollers проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Однако после введения антироссийких санкций цепочки поставок были нарушены, и в ноябре 2022 года Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России. Ее доля в совместном предприятии во Владивостоке была передана ПАО "Соллерс авто".

Ранее сообщалось, что в Москве начали серийную сборку модели автомобиля "Москвич 6". Он будет доступен в трех комплектациях. В настоящее время на заводе "Москвич" было произведено 26 тысяч машин.