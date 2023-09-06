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06 сентября, 15:32

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Эксперты поделились основными советами по подготовке автомобиля к осени

Автомобильный чек-лист: основные советы по подготовке машины к осени

Осень может стать серьезным испытанием для любого автомобилиста, если вовремя не подготовить машину к смене погоды. Причем стоит обратить внимание не только на техническое состояние, но и на содержимое багажника. Главные советы по подготовке автомобиля к осени – в материале Москвы 24.

Лобовое стекло

Фото: 123RF/malkovkosta

В первую очередь осенью необходимо поменять дворники, рассказал Москве 24 вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Если этого не сделать, обзор, и без того затрудненный в сезон дождей, станет еще хуже, подчеркнул эксперт.

Если их обновили совсем недавно, то их можно оставить. Но как правило, дворники стоит менять в сентябре-октябре, затем в январе и потом в апреле-мае.
Александр Казаченко
вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации

Кроме того, Казаченко порекомендовал обработать стекла и наружные зеркала антидождем – специальным водоотталкивающим составом.

"Это очень актуально в осенний и весенний периоды. С антидождем обзор будет гораздо лучше. Средства, которое стоит в районе 3–3,5 тысячи рублей, хватит примерно на полгода. Более дешевого варианта – на два-три месяца", – рассказал специалист.

Петли и резинки

Фото: 123RF/catarsan

Также стоит обработать петли дверей: это снижает риск появления коррозии, которая может образоваться там в сезон дождей.

"Обрабатывать петли необходимо силиконовой смазкой – тогда ржавчина внутри них образовываться не будет", – объяснил Казаченко.

В то же время эксперт рекомендовал пока не трогать резинки дверей: их нужно будет обработать такой же смазкой ближе к зиме.

"Это делается в холода, чтобы дверь не примерзала к резинке. В противном случае при открытии можно оторвать либо резинку, либо даже ручку", – добавил Казаченко.

Шины

Фото: 123RF/surachetsh

В вопросе автомобильной резины Казаченко посоветовал обратить внимание на ее толщину.

В Правилах дорожного движения сказано, что автомобили могут ездить на летних шинах, если глубина протектора составляет не менее 1,6 миллиметра. Если меньше, то резину надо менять независимо от того, осень это или другое время года.
Александр Казаченко
вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации

Эксперт обратил внимание, что от состояния автомобильных шин напрямую зависит безопасность движения по осенним дорогам. Ведь в сезон дождей сцепление с асфальтом ухудшается, а изношенная резина лишь усугубляет ситуацию, подчеркнул Казаченко.

Система освещения

Фото: depositphotos/mtoome

Осенью автомобилистам нужно обратить особенное внимание на состояние фар, добавил в беседе с Москвой 24 шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев.

Осенняя грязь достаточно липкая. Она содержит в себе и частицы резины, и масла, и всего, что скопилось на дорогах за лето. Поэтому тщательно протирайте фары, зеркала и стекла до того, как куда-то поехали.
Владимир Бахарев
шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности"

Чтобы фары очищались легче и быстрее, в багажнике обязательно должны быть гидрофобные составы, подчеркнул Бахарев. Кроме того, осенью водителю пригодятся сухие салфетки и чистые тряпки. К примеру, хорошо подойдут варианты из микрофибры, отметил специалист.

"Также лично у меня есть водосгон с силиконовой накладкой. Он очень хорошо и быстро очищает стекла, практически в одно движение", – сказал эксперт.

Стиль вождения

Фото: 123RF/chaoss

В сезон дождей Владимир Бахарев посоветовал автомобилистам отправляться на работу или по делам заранее.

Осенью дороги становятся более загруженными, поэтому следует выезжать из дома как можно раньше. Когда водитель начинает торопиться, это может повысить риск аварийной ситуации на мокрой дороге.
Владимир Бахарев
шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности"

Кроме того, эксперт рекомендует не проезжать через лужи на высокой скорости. Это связано с тем, что воздухозабор у большинства машин расположен низко и повышается риск "хлебнуть" воды. В итоге гидроудар может вылиться в дорогостоящий ремонт вплоть до замены двигателя, заключил Бахарев.

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