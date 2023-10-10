"Мой район. Обратная связь": завершающий этап ремонта жилого дома на Мантулинской улице

В столице завершается капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома. Он находится на Мантулинской улице и входит в жилмассив "Нижняя Пресня".

Здание возвели в 1930 году в конструктивистском стиле. Мастера расшили швы и восстановили приямки. Затем они восстановили повреждения кирпичной кладки и обработали места намокания антигрибковым составом. В финале фасад окрасили и привели в порядок архитектурные элементы. Также отремонтировали цоколь здания и балконы, в местах общего пользования установили новые стеклопакеты.

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