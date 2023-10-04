Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Колесо обозрения "Солнце Москвы" временно не работает из-за неблагоприятных погодных условий.

"Из-за непогоды работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно приостановлена. Аттракцион продолжит работу, как только погода улучшится", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы аттракциона.

Ранее москвичей призвали воздержаться от нахождения на улице из-за сильного ветра. Неблагоприятная погода сохранится в Москве до конца суток.

Синоптики предупредили, что в настоящее время местами в столице порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Из-за непогоды были повреждены некоторые конструкции и деревья.

В свою очередь, заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в режим повышенной готовности.



"Атмосфера": 12 градусов ожидается в столице вечером 4 октября