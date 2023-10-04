Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что в городе ожидаются дождь, местами гроза, сильный ветер. Наиболее сильными порывы ветра будут после 14:00 по московскому времени, они могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

По его данным, жителей информируют об ухудшении погоды при помощи СМС-сообщений, каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в городских парках и зонах отдыха.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства заранее начали проверку системы водоотведения и работы по очистке водоприемных решеток, ливнестоков, элементов дренажной системы и колодцев. Аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой разместят в местах возможного скопления воды.

Отмечается, что работники принимают меры по по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов торговли, транспорта и строящихся зданий. Особенно контролируется функционирование систем жизнеобеспечения.

Глава комплекса городского хозяйства призвал горожан при ухудшении погоды неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Между тем водителям следует быть аккуратнее на дорогах, избегать резких маневров и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Дептрансе уточнили, что непогода сохранится до 20:00. Водителей призвали держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Кроме того, руководителям столичных предприятий общественного питания рекомендовали закрыть летние веранды из-за ожидающейся в городе непогоды. Соответствующее обращение выпустил департамент торговли и услуг.

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