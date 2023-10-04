Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководителям столичных предприятий общественного питания рекомендовали закрыть летние веранды из-за ожидающейся в городе непогоды. Соответствующее обращение выпустил департамент торговли и услуг.

До конца дня 4 октября в Москве прогнозируются усиление ветра до 15–20 метров в секунду и кратковременные дожди. По информации столичного управления МЧС РФ, пиковые значения скорости ветра ожидаются около 15:00.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении департамента.

Вместе с этим в ведомстве рекомендовали проверить конструкции на устойчивость и закрыть зонты.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели в Московском регионе пройдет мокрый снег с дождями. Температура воздуха при этом понизится до нулевой отметки, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 4 октября