Дожди с мокрым снегом ожидают москвичей в начале следующей недели

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Мокрый снег с дождями пройдет в столичном регионе в начале следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"С четверга, в тыл циклона, начнется заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и особенно в начале следующей недели", – сказал синоптик.

По его словам, температура понизится до нулевой отметки, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее сказала, что погода в столице перетекла сразу из августа в октябрь. По ее словам, если в выходные будут условия для выпадения осадков, то в воздухе появятся мелкие снежинки.

Немногим ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с пятницы, 6 октября, в Москве начнется сильнейший листопад из-за дождей. По его словам, 5 октября местами ожидается небольшой дождь, а в пятницу он станет заметным. Синоптик также заявил, что осадки прогнозируются и в выходные.

Жителей столицы предупредили о ветре до 20 м/с 4 октября