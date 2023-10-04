Синоптик заявил, что мощный листопад начнется в Москве с 6 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

C пятницы, 6 октября, в Москве начнется сильнейший листопад из-за дождей. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С пятницы, когда пройдут дожди, листопад пойдет сильнейший. Очей очарование будет проходить, а унылая пора – наступать", – приводит его слова ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в четверг, 5 октября, местами ожидается небольшой дождь, а в пятницу он станет заметным. Синоптик также заявил, что осадки будут наблюдаться и в выходные.

Ранее Вильфанд рассказал, что сентябрь в Москве побил семь метеорологических рекордов. По его словам, первый месяц осени в этом году оказался самым теплым, светлым и сухим, с самым высоким средним атмосферным давлением, с минимальным количеством облачности, и с рекордом по суммарному излучению солнца и уровню ультрафиолетовой радиации.

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