Синоптик заявил, что летнее тепло вернется в Москву на один день вместе с дождями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Летнее тепло придет в столицу 4 октября, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако он предупредил, что в этот же день ожидаются дожди и грозы.

"Завтра на один день вернется лето, но не в солнечном варианте. Погода будет облачная, дождь, но температура прогнозируется 18–20 градусов, а это характерно для начала июня", – передает ТАСС его слова.

Также синоптик обратил внимание, что ожидаются гроза и порывистый ветер до 18 метров в секунду. По его мнению, такие погодные условия могут помешать строительным работам. Он призвал жителей Москвы быть внимательнее во время непогоды.

Ранее Вильфанд рассказал, что заморозки до минус 1–2 градусов прогнозируются в столичном регионе с субботы по понедельник, с 7 по 9 октября. По словам синоптика, они будут повсеместными. До этого заморозки были в отдельных районах области, в пониженных местах, теперь же они затронут и Москву, и область, объяснил он.

Эксперт предупредил, что выходные в столице будут холодными. Температура ожидается ниже климатической нормы. Днем прогнозируется 4–9 градусов.



"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 4 октября