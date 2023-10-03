Москвичей предупредили о ветре до 20 м/с 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сильный ветер до 20 метров в секунду ожидается в Москве 4 октября. Об этом сообщила в своем телеграм-канале специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"4 октября с очень высокой вероятностью ветер будет на грани очень сильного. Это можно отнести к категории "опасное метеорологическое явление", – отметила синоптик.

Она добавила, что, согласно перечню опасных метеорологических явлений Росгидромета, ветер можно расценивать как очень сильный (опасное явление), если его порывы составят 23 метра в секунду.

"Мы ожидаем, что к 15:00 скорость ветра в порывах достигнет максимальной силы – 70 километров в час (20 метров в секунду)", – заявила синоптик.

Также Позднякова сообщила, что 4 октября во второй половине дня должен прийти холодный атмосферный фронт. Однако, несмотря на это, сильный дождь в столице не ожидается.

"Осадки начнутся после 14–15 часов, и их суммарное количество за день составит не более 3 миллиметров", – добавила специалист Московского метеобюро.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупреждал, что с пятницы, 6 октября, дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до 7–10 градусов, ночная – до 0–5 градусов. Среднесуточное температурное значение в течение нескольких дней не превысит 8 градусов.

Синоптики рассказали, что погода в столице будет неустойчивой в октябре