Первые заморозки ожидаются в Москве в ночь на 8 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ночь на воскресенье, 8 октября, температура воздуха в Москве понизится до -1 градуса. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу поступление холодных полярных воздушных масс обусловит резкое понижение температуры. Уже ночные температуры будут от 0 до 5 градусов выше нуля, а днем – всего-навсего от 4 до 9. Это уже ниже многолетних значений примерно на 2 градуса", – сообщил синоптик.

Вильфанд пояснил, что температуры, близкие к нулю градусов, ожидаются во всех столичных районах. В некоторых из них столбики термометров в ночь на 8 октября могут опуститься до -4 градусов.

В понедельник, 9 октября, температурный фон сохранится. Это явление специалист объяснил продолжением вторжения холодных воздушных масс.

До этого Вильфанд сообщил, что среднесуточная температура в Москве после усиления похолодания не превысит 8 градусов. Если же подобные показатели сохранятся в городе в течение пяти дней, начнется отопительный сезон. Синоптик предположил, что это произойдет раньше 11 октября.



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