Москвичам пообещали 20-градусное тепло в середине недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пик тепла этой недели в Москве придется на среду, 4 октября, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, воздух в этот день прогреется до 18–20 градусов тепла. При этом он подчеркнул, что и в понедельник, 2 октября, и во вторник, 3 октября, температура будет превышать норму на 3–4 градуса.

"В первой декаде октября такая погода бывает, конечно, нечасто. И ночные температуры высокие – 8–10 градусов. Местами прогнозируется небольшой дождь и ветер до 18 метров в секунду – теплый, но порывистый", – сказал синоптик.

Он добавил, что с четверга, 5 октября, температура понизится. В этот день ожидается около 15 градусов, что выше нормы на 2 градуса. Уже пятницу, 6 октября, температура приблизится к своим многолетним значениям: ночью прогнозируется 7–8 градусов, днем – около 12–13.

Ранее сообщалось, что до воскресенья, 8 октября, ждать возвращения бабьего лета в столичном регионе не стоит. В ночное время в ближайшие дни ожидается до 6–8 градусов, в дневное – до 15–17 градусов. Уже к выходным, 7 и 8 октября, похолодает еще сильнее. Ночью ожидается от 0 до 5 градусов, днем – от 4 до 9 градусов.

В то же время уже с 11 октября ожидается повышение температуры до 15 градусов. Это будет вторая волна бабьего лета.