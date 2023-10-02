Москвичам пообещали вторую волну бабьего лета с 11 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

До воскресенья, 8 октября, ждать возвращения бабьего лета в столичном регионе не стоит. Об этом пишет RT со ссылкой на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова и руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Цыганков заявил, что в ночное время в ближайшие дни ожидается до 6–8 градусов, в дневное – до 15–17 градусов. По его словам, уже к выходным, 7 и 8 октября, похолодает еще сильнее. Ночью ожидается от 0 до 5 градусов, днем – от 4 до 9 градусов.

В свою очередь, Шувалов уточнил, что уже с 11 октября ожидается повышение температуры.

"В среду, 11 октября, температура пойдет на поправку, то есть повышение температуры сначала с 10–12 градусов, а в дальнейшем – до 15 градусов. Это будет вторая волна бабьего лета", – поделился он.

Ранее Шувалов рассказал, что 6 октября станет самым ненастным днем на неделе в Москве. В пятницу прогнозируется дождь с хлестким ветром. В городе до четверга включительно сохранится характерная для сентября погода, а затем сильно похолодает.