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02 октября, 08:23

Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве с 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С пятницы, 6 октября, дневная температура воздуха в Москве может опуститься до 7–10 градусов, ночная – до 0–5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это вполне по-осеннему. В субботу – аналогично", – цитирует синоптика ТАСС.

При таких показателях, по словам Вильфанда, среднесуточная температура воздуха в городе составит 8 градусов. Если же она продержится в течение пяти дней, в Москве включат отопление.

Однако, обратил внимание синоптик, в начале следующей недели в город может вернуться тепло.

В понедельник, 2 октября, днем в Москве ожидается до 15 градусов, в Подмосковье – до 17 градусов. Местами в столичном регионе могут пройти кратковременные дожди. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

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