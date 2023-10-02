Москвичей предупредили о небольшом дожде 2 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первый день недели, 2 октября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 13 до 15 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до 6 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов.

Ранее в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сообщили, что сентябрь 2023 года стал самым жарким в Москве за последние 176 лет. Так, среднемесячная температура в сентябре составляла 15,5 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что из-за изменения погоды в Москве начинается пора листопадов. По словам синоптика, в этом году листопад задержался, поскольку не было ни дождей, ни сильного ветра.

Москвичам рассказали о погоде в первую неделю октября