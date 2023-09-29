Терапевт рассказала, как метеозависимым пережить "барическую депрессию"

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Метеозависимым при низком атмосферном давлении следует отказаться от утомительных дел и тяжелой пищи, а также стоит чаще выходить на улицу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Надежду Чернышову.

Она рекомендовала отказаться от алкоголя, чтобы организм не испытывал дополнительную нагрузку. На следующей неделе в Москве ожидается "барическая депрессия", сопровождающаяся резким понижением атмосферного давления и ухудшением погоды, уточняли синоптики. В этой связи Чернышова посоветовала отложить глобальные и утолительные дела.

"Но это не значит, что надо весь день лежать в кровати. С утра надо сделать легкую зарядку, разминку, чтобы улучшить кровоснабжение всех органов и тканей. Желательно выйти на улицу, прогуляться, хотя бы постоять около подъезда, подышать свежим воздухом", – заявила Чернышова.

Терапевт уточнила, что метеозависимым не стоит перегружать себя жирной, жареной и копченой едой. Вместо этого следует отдать предпочтение рыбе или мясу птицы, заключила врач.

Ранее Чернышова заявляла, что все рекомендации по защите от магнитных бурь касаются тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой – гипертоников и гипотоников. Лучше всего в этот период будет снизить физическую нагрузку и пересмотреть свое питание.

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