В Москве начинается пора листопадов

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Из-за изменения погоды в столице начинается пора листопадов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он напомнил, что листья начинают активно падать с деревьев с 15 сентября. В этом же году листопад задержался, поскольку не было ни дождей, ни сильного ветра.

Синоптик сообщил, что в ближайшее время в Москве будет облачно и пройдет дождь. Из-за того, что будет мало солнца, начнется разрушение хлорофилла, и деревья быстро окрасятся в багрянец и в желтый цвет.

Уже к середине октября листья опадут с берез и кленов, а к концу месяца листопад завершится.

В субботу, 30 сентября, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. По прогнозу метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице температура может опуститься до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов. Кроме того, местами по городу ночью ожидается кратковременный дождь.

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