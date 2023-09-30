Москвичам рассказали о погоде 30 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В субботу, 30 сентября, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице температура может опуститься до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов. Кроме того, местами по городу ночью ожидается кратковременный дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеорологических наблюдений.

До этого замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что 1 октября в столицу придет похолодание. Он напомнил, что в прошлом году климатическая осень пришла в город 1 сентября.

"Атмосфера": переменная облачность и дождь ожидаются в Москве в выходные