Минувший сентябрь стал самым жарким в Москве за последние 176 лет

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Сентябрь 2023 года стал самым жарким в Москве за последние 176 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

"По данным метеорологической обсерватории МГУ минувший сентябрь оказался третьим в ряду самых жарких и пятым в ряду самых сухих сентябрей за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с конца XVIII века", – говорится в сообщении.

Среднемесячная температура в сентябре текущего года составляла 15,5 градуса. Подобный показатель более чем на три градуса превысил климатическую норму.

Первый месяц осени 2023 года оказался не только самым теплым, но и сухим. Согласно данным метеорологической обсерватории МГУ, за весь месяц в столице выпало всего 10,6 миллиметра осадков при норме в 66 миллиметров. До этого рекордно сухой сентябрь был отмечен в 1949 году.

С 1 октября в столице ожидается похолодание. Как ранее сообщал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ночная температура воздуха до 4 октября будет удерживаться на отметке до 10 градусов. С первого дня второго осеннего месяца в городе начнутся дожди.



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