Москвичей предупредили о похолодании с 1 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 1 октября, в Москве ожидаются понижение температуры и дождливая погода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в субботу, 30 сентября, в городе еще можно чувствовать тепло, однако станет чуть больше облаков. В этот день также прогнозируется переменная облачность, без осадков.

"А уже в воскресенье будут дожди, начнется понижение температуры. Будет на 4 градуса выше нормы. Конечно, это будет ощущаться как похолодание", – поделился Вильфанд.

Синоптик добавил, что до 4 октября температура по ночам будет доходить до 10 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до 12–15 градусов.

На следующей неделе такая погода сохранится, уточнили в Гидрометцентре. Так, в понедельник и вторник ожидается 13–18 градусов, в среду – 15–20 градусов. Местами прогнозируются дожди.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков выразил аналогичное мнение, заявив, что похолодание в Москве наступит 1 октября. Самой теплой на неделе ожидается пятница, 29 сентября, уточнил он.

Между тем жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане с 00:00 до 08:00 29 сентября, из-за которого в области объявили желтый уровень погодной опасности.