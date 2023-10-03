Первые заморозки придут в столичный регион 7 октября

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Заморозки до минус 1–2 градусов прогнозируются в столичном регионе с субботы по понедельник, с 7 по 9 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которого цитирует ТАСС.

По словам синоптика, они будут повсеместными. Ранее заморозки были в отдельных районах области, в пониженных местах, теперь же они затронут и Москву, и область.

Вильфанд предупредил, что выходные в столице будут холодными. Температура ожидается ниже климатической нормы. Днем прогнозируется 4–9 градусов.

"Это, конечно, шокирует москвичей. Август был очень теплый, сентябрь – продолжением лета, начало октября – тоже достаточно теплым", – заключил он.

Вильфанд ранее предупреждал, что с пятницы, 6 октября, дневная температура воздуха в столичном регионе опустится до 7–10 градусов, ночная – до 0–5 градусов. Среднесуточное температурное значение в течение нескольких дней не превысит 8 градусов.

Синоптики рассказали, что погода в столице будет неустойчивой в октябре