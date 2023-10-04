Москвичей предупредили о ветре до 20 м/с, грозе и дожде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду ожидается в столице до конца дня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики также прогнозируют дождь и местами грозу. В связи с этим горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Дептрансе уточнили, что такая погода сохранится до 20:00. Водителей призвали держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что минувший сентябрь в столице побил семь метеорологических рекордов.

Синоптик рассказал, что среднее атмосферное давление в сентябре стало самым высоким за всю историю наблюдений. Кроме того, в прошлом месяце общее число облачных дней оказалось наиболее минимальным. Также был зафиксирован рекорд по суммарному излучению солнца. Помимо этого, 1 сентября стал самым теплым и сухим, а весь прошедший сентябрь был самым светлым.

Жителей столицы предупредили о ветре до 20 м/с 4 октября