Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, это тепло стало заключительным. С четверга, 5 октября, в циклон будут внедряться первые порции арктического холода. В связи с этим температурный пик придется на будущие выходные дни, а также первые дни следующей недели. Ожидается, что температура опустится до 0 градусов. Кроме того, прогнозируются дожди со снегом.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что минувший сентябрь в столице побил семь метеорологических рекордов.

Синоптик рассказал, что среднее атмосферное давление в сентябре стало самым высоким за всю историю наблюдений. Кроме того, в прошлом месяце общее число облачных дней оказалось наиболее минимальным. Также был зафиксирован рекорд по суммарному излучению солнца. Помимо этого, 1 сентября стал самым теплым и сухим, а весь прошедший сентябрь был самым светлым.

Жителей столицы предупредили о ветре до 20 м/с 4 октября