Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей призвали воздержаться от нахождения на улице из-за сильного ветра, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – отметили в сообщении.

Синоптики предупредили, что в настоящее время местами в столице порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Из-за непогоды наблюдаются случаи повреждения конструкций и деревьев.

По данным комплекса городского хозяйства, неблагоприятная погода сохранится в Москве до конца суток. Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются до 18:00.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды.

По его словам, москвичей уведомляют об ухудшении погоды при помощи СМС-сообщений, каналов СМИ и городских информационных табло. Он добавил, что из-за непогоды на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

В свою очередь, в столичном Дептрансе предупредили о сохранении неблагоприятных условий погоды до 20:00.

Пик непогоды в столице ожидается после 14:00 4 октября