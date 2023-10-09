Московская канатная дорога не будет работать с 16 по 24 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канатная дорога на Воробьевых горах не будет работать с 16 по 24 октября из-за планового технического обслуживания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу спорткомплекса "Воробьевы горы".

"Ежегодно весной и осенью Московская канатная дорога закрывается на плановое ежегодное обслуживание", – уточнили представители учреждения.

Как правило, проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. В этот период специалисты намерены осуществить технические мероприятия по регламентной процедуре проверки узлов канатной дороги.

Вместе с этим они заменят масло и проведут экспертизу для получения допуска к дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" временно не работало из-за неблагоприятных погодных условий. Аттракцион продолжит работу, как только погода улучшится.



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