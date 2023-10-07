Собянин подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ имени Филатова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сергей Собянин в своем телеграм-канале подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова.

"Почти 5,5 тысячи пациентов получили экстренную помощь во флагманском центре ГКБ № 15 имени О. М. Филатова всего за месяц его работы", – рассказал мэр Москвы.

По словам градоначальника, во флагманском центре провели свыше 750 экстренных операции. Мэр назвал этот показатель внушительным для небольшого периода работы.



Собянин добавил, что чаще всего в центр поступали горожане с острыми панкреатитами, холециститами, аппендицитами, различными травмами, сердечными приступами и сердечно-сосудистыми патологиями. Пациентов госпитализировали на скоропомощных машинах и на вертолете. Собянин уточнил, что на территории медицинского центра работает спецплощадка для санавиации.

Мэр Москвы напомнил, что флагманский центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова работает по новому стандарту экстренной помощи.

"Это – единые медицинские алгоритмы, опытные врачи, самое современное оборудование и забота о пациентах и их близких", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что в 2023 году открылись флагманские центры в ГКБ имени В. В. Вересаева и в знаменитом Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В настоящее время создают центры в больницах имени С. П. Боткина, В. М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) "Коммунарка" в круглосуточном режиме начали дежурить санитарные вертолеты. Это стало возможно благодаря переходу вертолетной площадки в управление Московского авиационного центра (МАЦ).

Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией