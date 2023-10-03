Санитарный вертолет вышел на круглосуточное дежурство в ММКЦ "Коммунарка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 октября в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) "Коммунарка" в круглосуточном режиме начали дежурить санитарные вертолеты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Подобное стало возможным после перехода вертолетной площадки в управление Московского авиационного центра (МАЦ). Площадка оснащена диспетчерским пунктом и светотехническим оборудованием для осуществления полетов в ночное время суток.

Всего МАЦ имеет пять площадок при столичных медицинских учреждениях. Они расположены при городских клинических больницах № 15 имени О. М. Филатова, имени С. С. Юдина, имени А. К. Ерамишанцева и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Площадка при ММКЦ "Коммунарка" открылась в конце августа 2023 года. Благодаря ее работе в учреждение смогут быстрее доставлять пациентов из ТиНАО и других прилегающих округов. Как сообщал Сергей Собянин, в некоторых случаях вертолетом пациентов удается доставить быстрее, чем машиной скорой помощи.



Сергей Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" пациентов смогут доставлять санитарной авиацией