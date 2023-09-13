Собянин объявил о завершении строительства нового комплекса инфекционной больницы № 1

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин осмотрел новый комплекс Инфекционной клинической больницы № 1. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

"Поздравляю с окончанием строительства крупнейшей инфекционной больницы – целый центр, в котором есть все: от перинатального отделения до кафедры ведущих медицинских вузов и научных центров. Здесь будет оказываться помощь как детям, так и взрослым. Строительная часть закончена, идут пусконаладочные работы", – сказал мэр.

Он выразил надежду, что уже через два-три месяца больница примет пациентов. Благодаря оснащению оборудованием последнего поколения она станет лучшей инфекционной больницей страны по уровню лечебных и диагностических возможностей, а ее открытие будет завершением модернизации городской Инфекционной службы, решение о которой власти приняли в 2019 году.

Собянин напомнил, что после этого началась пандемия. Она потребовала быстрых и нестандартных решений. Так, в момент пика роста заболеваемости ковидом в столице развернули более 26 тысяч коек в резервных госпиталях, перепрофилированных больницах и временных родерах. Новая инфекционная больница была в считаные недели построена в Вороновском.

Градоначальник уточнил, что опыт работы в пандемию стал еще одним стимулом для модернизации инфекционной службы. В 2019 году была завершена реконструкция и дооснащение корпуса № 1 Детской ИКБ № 6. В нем создали комфортные условия для пребывания матери вместе с ребенком в боксированных палатах.

В сообщении добавили, что в 2021 году открылся детский инфекционный корпус в ММКЦ "Коммунарка". По своему оснащению и масштабам его можно сравнить с лучшими детскими клиниками мира. Для лечения взрослых в 2018–2022 годах дооснастили новым оборудованием и обновили некоторые отделения ИКБ № 2.

Собянин подчеркнул, что на месте устаревших зданий ИКБ № 1 специалисты построили новую больницу. Три больших корпуса объединены общим подземным пространством и надземными переходами, внутри оборудовано 546 мельцеровских боксов, проходить лечение там смогут одновременно более 1 тысячи пациентов.

Кроме того, чтобы исключить распространение инфекций внутри больницы, вход в палаты организуют с открытых галерей, отапливаемых в холодное время года. Доставка питания будет бесконтактной, что поможет минимизировать личное общение между сотрудниками больницы и заболевшими.

Добавляется, что для проведения экстренных хирургических вмешательств в учреждении оборудуют 4 операционные: для пациентов с общей хирургической патологией в сочетании с различными типами инфекций и для малоинвазивных вмешательств. Таким образом будет исключена необходимость транспортировать инфекционных больных в обычные городские стационары и подвергать опасности их персонал и пациентов.

На сайте поделились, что в больнице заработает инфекционная акушерско-гинекологическая служба с отделением неонатологии, где беременные женщины и новорожденные получат все необходимые виды диагностики и лечения. Также в ИКБ №1 продолжит работу городской Центр по лечению хронических вирусных гепатитов. Кроме того, в центральном корпусе появится суперсовременная лаборатория мощностью до 15 тысяч различных исследований в сутки.

"Модернизация инфекционной службы Москвы создает новые возможности для оказания своевременной помощи москвичам. С новыми больницами все мы будем чувствовать себя намного увереннее", – подвел Собянин итог.

Ранее мэр сообщил, что первый этап реконструкции столичных поликлиник завершился. Также он напомнил, что до 2025 года реконструируют 140 медучреждений в рамках второго этапа, еще 10 – отстроят заново. Город намерен обновить 100% амбулаторного фонда.

До этого Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени Филатова. По его словам, с открытием центра у медиков появились новые возможности.

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