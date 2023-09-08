Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый этап реконструкции столичных поликлиник завершился, сообщил Сергей Собянин. Градоначальник осмотрел медучреждение в Лосиноостровском районе.

"Половина всех зданий, около 200, мы выбрали самые плохие, морально и физически устаревшие, и сделали из них современные медицинские здания, оснащенные первоклассным оборудованием, по стилю совершенно другие, комфортные для посетителей и врачей", – подчеркнул он.

Как отметил Собянин, новая поликлиника уже готова принять пациентов в Лосиноостровском районе и оказать им качественное медицинское обслуживание. Мэр города поздравил персонал с открытием.

"Здесь целый комплекс зданий, две поликлиники реконструировано, и сделаны еще пристройки ко взрослой поликлинике", – добавил он.

До 2025 года реконструируют 140 медучреждений в рамках второго этапа, еще 10 – отстроят заново. Город намерен обновить 100% амбулаторного фонда.

Кроме того, все поликлиники должны соответствовать новому московскому стандарту. Планируется увеличивать число врачей наиболее востребованных специальностей. Так, в каждом филиале будут вести прием специалисты восьми направлений: врач общей практики/терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.

Пациентам обеспечат возможность посещать этих врачей рядом с домом. Таким образом, гражданам не нужно будет тратить время на перемещение между филиалами.

В свою очередь, в главных подразделениях будут предусмотрены приемы по пяти узким специализациям. Там будут работать инфекционисты, аллергологи-иммунологи, пульмонологи, гастроэнтерологи и колопроктологи.

Все медучреждения оснастят новейшим оборудованием. Для диагностики заболеваний и лечения пациентов будут установлены рентген-аппараты, маммографы, аппараты УЗИ и другие.

В главных зданиях можно будет пройти процедуры КТ и МРТ, а также исследование костной ткани. Здесь также установят аппарат УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, приборы для исследования функции внешнего дыхания и аппараты тредмил.

Новое оборудование начали поставлять в поликлиники еще в 2019 году.

Что касается цифровых возможностей, у граждан появились электронные медкарты, в которых отображаются результаты их обследований.

В рамках нового стандарта должно быть обеспечено удобное расположение кабинетов специалистов, а также предусмотрено зонирование помещений. Самые посещаемые врачи ведут прием на нижних этажах. При этом кабинеты узких специалистов в идеале должны работать на одном этаже с функциональной диагностикой.

Такой подход позволяет уменьшить очереди. Все делается для того, чтобы пациентам было комфортно.

Также улучшены условия и для медперсонала. В поликлиниках оборудуют комнаты отдыха для врачей. В кабинетах устанавливают эргономичную мебель. Работникам выдается удобная одежда и обувь.

Отдельное внимание уделили работе регистратуры. Теперь граждан встречают специалисты центров "Мои документы", которые готовы предоставить пациентам всю необходимую информацию и помогают записаться на прием.

Территории рядом с поликлиниками благоустраивают.

Ранее Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени Филатова. По его словам, с открытием центра у медиков появились новые возможности. Он выразил надежду, что медучреждение станет для врачей не только комфортной средой, но и возможностью использовать свои знания и таланты.

Строительство четырехэтажного корпуса на Вешняковской улице началось в июне 2020 года и завершилось в августе 2023 года. Корпус площадью 15 тысяч квадратных метров рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день.



Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник