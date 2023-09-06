Собянин: детская больница им Сперанского в этом году отмечает 100-летний юбилей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Детская больница имени Г. Н. Сперанского отмечает в этом году свой 100-летний юбилей. Сергей Собянин поздравил сотрудников медучреждения в своем телеграм-канале.

"Это один из ключевых детских стационаров Москвы, в котором больше 1 500 сотрудников. Ежегодно в больнице проходят лечение около 40 тысяч пациентов со всей России", – говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что на базе медучреждения работает центр неонатальной нефрологии и диализа, где помогают новорожденным, у которых есть проблемы с почками. Также там функционируют ожоговый детский центр по лечению термических травм, в котором можно получить как медицинскую, так и психологическую помощь, и центр аллергологии и иммунологии.

Собянин поздравил персонал больницы с юбилеем и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Ранее мэр Москвы открыл новый флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени Филатова. По его словам, с открытием центра у медиков появились новые возможности. Он выразил надежду, что новый центр станет для врачей не только комфортной средой, но и возможностью использовать свои знания и таланты.

Строительство четырехэтажного корпуса флагманского центра в ГКБ имени Филатова на Вешняковской улице началось в июне 2020 года и завершилось в августе 2023 года. Корпус площадью 15 тысяч квадратных метров рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день.



Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи