Ежемесячная акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

В столице стартовала ежемесячная акция "Московская музейная неделя". В ней принимают участие Дарвиновский и Московский музей современного искусства, заповедник "Люблино-Кузьминки", усадьба "Кусково", дом-музей Цветаевой, музей Булгакова и Государственный музей Пушкина.

Вход для посетителей в дни акции будет бесплатным. Электронный билет нужно оформить заранее. Акция продлится до 15 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.