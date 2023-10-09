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09 октября, 07:45

Культура

Ежемесячная акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

Ежемесячная акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

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В столице стартовала ежемесячная акция "Московская музейная неделя". В ней принимают участие Дарвиновский и Московский музей современного искусства, заповедник "Люблино-Кузьминки", усадьба "Кусково", дом-музей Цветаевой, музей Булгакова и Государственный музей Пушкина.

Вход для посетителей в дни акции будет бесплатным. Электронный билет нужно оформить заранее. Акция продлится до 15 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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