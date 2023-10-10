Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С середины мая этого года и до 1 октября в столичных парках работали павильоны "Здоровая Москва". За это время обследования в них прошли более 288 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Таким образом, начиная со старта проекта в 2019 году в нем приняли участие более 1,35 миллиона человек. Мэр Москвы напомнил, что в данных павильонах все желающие могли быстро и бесплатно проверить свое здоровье.

По словам Собянина, в этом сезоне "Здоровой Москвы" самыми активными были горожане от 40 лет и старше.

"Хорошая тенденция, так как именно с этого возраста увеличивается риск развития ряда хронических заболеваний. В целом же более 61% посетителей павильонов стали жители трудоспособного возраста", – отметил градоначальник.

Для каждого посетителя специалисты подбирали программу обследования с учетом пола, возраста, наличия вредных привычек и многих других аспектов. Всего врачи проделали более 4 миллионов различных манипуляций, в том числе 1,2 миллиона лабораторных исследований и анализов. Все результаты обследований и заключения врачей доступны в электронной медкарте.

Врачи выявили почти 720 тысяч различных факторов риска развития хронических заболеваний, добавил Сергей Собянин. Так, в большинстве случаев речь шла о рисках развития сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний, а также заболеваний дыхательной системы.

При этом в случае если у пациента обнаруживали какие-либо отклонения, специалист направлял его на дополнительные исследования. Некоторые из них можно было пройти прямо в парке, другие – в медучреждениях.

Те, кто не успел посетить павильоны "Здоровой Москвы", могут пройти диспансеризацию в городских поликлиниках, напомнил мэр столицы. Онлайн-запись доступна на портале mos.ru, на сайте emias.info или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что в столичной системе здравоохранения за два-три года создадут новую амбулаторную среду. По ее словам, это будут уникальные проекты, которые ранее еще не реализовывались на территории РФ.

До этого Сергей Собянин подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. По словам градоначальника, во флагманском центре провели свыше 750 экстренных операции. Мэр назвал этот показатель внушительным для небольшого периода работы.

Павильоны "Здоровая Москва" завершают свою работу в парках с 1 октября