Собянин: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, в этом году в списке на реставрацию попали Театр Эстрады, хлебозавод № 5, где открыт центр конструктивизма "Зотов", павильон № 51 "Мясная промышленность" (бывший "Главмясо") на ВДНХ, Дом Пантелеева на Земляном Валу и Козина палата (Приют детский) Ансамбля Рогожской старообрядческой общины.



Победителей определит жюри. Кроме того, по традиции своего фаворита выберут жители столицы с помощью голосования в проекте "Активный гражданин".



Конкурс пройдет уже в 13-й раз. С 2011 года его лауреатами стали 453 человека и организации. Всего за этот период в городе отреставрировали больше двух тысяч объектов культурного наследия.

Ранее в Мосгорнаследии сообщили, что на ВДНХ впервые отреставрируют деревянные скульптуры павильона № 67 "Советская печать". Объект культурного наследия федерального значения был построен в 1954 году как павильон Карело-Финской ССР.

До этого Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года.

Театр Эстрады открылся после реставрации