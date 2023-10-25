Деревянные скульптуры павильона "Советская печать" на ВДНХ впервые отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ впервые отреставрируют деревянные скульптуры павильона № 67 "Советская печать". Об этом сообщает Мосгорнаследие.



Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения был построен в 1954 году как павильон Карело-Финской ССР. Он сменил свое название в 1957 году из-за преобразования республики в Карельскую АССР. Сейчас сооружение является единственным зданием выставки, украшенным деревянными скульптурами.

На фронтоне изображена композиция "Новая жизнь" мастера резьбы по дереву Льва Кардашева. Центральными фигурами являются крестьянка и рабочий, а по бокам от них – молодые сосны.

За почти 70 лет деревянные скульптуры обветшали и теперь им требуется качественная реставрация. Из-за рассыхания дерева на поверхности появились трещины, куда попадала влага.

"Специалисты очень осторожно их демонтировали. Реставраторы проведут комплексное изучение их состояния и подберут наиболее эффективные и безопасные методы их реставрации", – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Фигуры уже находятся в реставрационных мастерских. На поверхности, по предварительной информации, обнаружены трещины, сколы, а также отсутствие некоторых мелких элементов. Предполагается, что реставрация займет год.

"Кроме того, в мастерских планируется отреставрировать деревянный герб, резной барельеф приведут в порядок на месте", – заключили в Мосгорнаследии.

Ранее Сергей Собянин заявил о завершении реставрации двух объектов культурного наследия на ВДНХ – павильонов № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". В 1990-е в них находились магазины и офисы.

Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов