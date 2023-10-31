Один миллион водителей проехал по проспекту Багратиона за полтора месяца работы

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Один миллион автомобилей проехал по проспекту Багратиона за 1,5 месяца с начала открытия первой платной скоростной автодороги столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Северный дублер Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона, построен в рамках концессионного соглашения. Оно было подписано в декабре 2014 года на 40 лет. Это самая крупная концессия Москвы – инвестиции в проект составляют около 68 миллиардов рублей", – сказал он.

Сооружение позволило разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Проспект протянулся от "Москва-Сити" до МКАД. В день по магистрали, которая стала продолжением платного северного обхода подмосковного города Одинцово, проезжает более 25 тысяч автомобилей, уточнил он.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, москвичи уже заметили, что попасть в центр столицы стало гораздо быстрее.

Время в пути в утренний час пик на МКАД от Минского до Можайского шоссе уменьшилось на 25%, а по Звенигородскому шоссе от Северо-Западной хорды до Третьего транспортного кольца (ТТК) – на 15%. Время в пути по проспекту Генерала Дорохова стало короче на 5% на участке от Аминьевского шоссе до ТТК, отметил Овчинский.

Уточняется, что в зависимости от габаритов автомобиля стоимость проезда с транспондером составляет от 416 до 832 рублей, без транспондера – от 600 до 1 200 рублей.

Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта, который получил имя Багратиона по итогам общественного голосования, было запущено Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным в формате видеосвязи 9 сентября. По словам мэра Москвы, проспект решил массу транспортных проблем и уменьшил время в пути от МКАД до "Москва-Сити" почти в 3 раза.

В первую неделю работы трассы ей ежедневно пользовались около 22 тысяч автомобилистов, отмечали в Дептрансе Москвы. При этом оплатить проезд по проспекту Багратиона теперь можно в приложении "Парковки России".

Москвичам рассказали, как разгрузились дороги после открытия проспекта Багратиона