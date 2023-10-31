Платные парковочные места Москвы отметят синей разметкой

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Все платные парковочные места в столице отметят синим цветом. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Подобная разметка в этом году уже появилась свыше чем на 90 столичных улицах. Благодаря ей водители не будут путаться и смогут припарковать автомобиль, даже если не заметили знак с типом парковки.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что синий пунктир помогает автовладельцам оставить машину там, где парковка разрешена. Выполняя задачу Сергея Собянина, продолжается работа над созданием удобных и безопасных условий дорожного движения для всех жителей, заключил он.

Ранее сообщалось, что в День народного единства, 4 ноября, в Москве парковка будет бесплатной. В понедельник, 6 ноября, объявленный нерабочим, за парковку также платить не нужно. А 5 ноября будет действовать воскресный режим – платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.

Также в указанные дни парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Парковка будет бесплатной на улицах Москвы 4 и 6 ноября