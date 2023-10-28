Съезды с ТТК на Кутузовский проспект в Москве перекроют ночью в некоторых числах ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Съезды с Третьего транспортного кольца (ТТК) в направлении Кутузовского проспекта в Москве закроют ночью с 1 до 3 и с 4 до 7 ноября. Об этом заявили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"С 1 до 3 ноября в период с 23:00 до 06:30 и с 4 до 7 ноября в период с 23:00 до 07:30 будут закрыты съезды с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Это связано с проведением строительных работ", – сказано в сообщении.

Также с 1 ноября этого года до 6 мая следующего года по причине строительных работ на нескольких участках улицы 8 Марта перекроют 1–2 полосы движения в зависимости от даты и времени.

Кроме того, на участках улицы Клары Цеткин, Фармацевтического и Новопетровского проездов с 1 ноября этого года до 15 апреля следующего года также закроют для проезда транспортных средств 1–2 полосы в зависимости от даты и времени в связи с реконструкцией инженерных сетей.

При этом в департаменте предупредили, что на некоторых участках нельзя будет оставить автомобили на парковках.

Ранее движение транспорта закрыли по одной полосе на 31-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги с 16 октября 2023 года по 3 марта 2024 года. Ограничения ввели в связи со строительными работами.

Набережную Тараса Шевченко закроют для автомобилистов 29 октября