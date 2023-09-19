Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл парк, который создали в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях в столичном районе Нагатино-Садовники. В этом году в районе также сделали набережную и улицу Нагатинскую. По мнению мэра, Нагатино-Садовники преобразились в лучшую строну.

Он уточнил, что в парке есть спортивная площадка, заниматься на которой можно с утра до вечера. До благоустройства территория была заброшена, на ней находились гаражи и были овраги, напомнил градоначальник.

"На заброшенной территории никто не ходит – небезопасно, темно, грязно. Сейчас вместо оврагов – хорошие пешеходные дорожки. В центре района такой чудесный парк", – поделился Собянин во время общения со студентами расположенного рядом с парком Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий.

Благоустройство поймы реки Жужи и прилегающих территорий начали в январе этого года и завершили в сентябре. Проект охватывает территорию порядка 22 гектаров в пойме реки с Большим и Савкиным оврагами, природную территорию "Вишневый сад", а также прилегающие дворы.

На левом берегу Жужи работники создали многофункциональную спортивную зону с площадками, где можно заниматься разными видами спорта. Кроме того, на территории парка обустроили еще 14 спортплощадок. Помимо этого, сделали тематическую детскую площадку "Логово разбойника".

Специалисты также обновили уже существующие площадки для детей разных возрастов и создали несколько новых, организовали 16 пикниковых зон с беседками. Территория "Вишневый сад" на данный момент благоустроена, в порядок привели межквартальные проезды, созданы площадки для дрессировки и выгула собак.

Теперь у примерно 80 тысяч жителей района есть качественное зеленое пространство рядом с домом. В 2023 году столичные власти проводят работы по комплексному благоустройству 2 067 объектов. В настоящее время завершено благоустройство 2 030 объектов, что составляет 98% от общего числа.

Ранее Собянин рассказал, что с 2021 года в городе обновили около 770 территорий образовательных учреждений, в том числе 167 территорий в этом году. Самым крупным объектом благоустройства в Восточном округе стала территория около колледжа № 23. По словам градоначальника, на улице Молостовых в районе Ивановское создали крупный спортивный кластер.

Также в городском округе Фрязино торжественно был открыт благоустроенный лесопарк. Там создали пешеходные и вело-лыжные маршруты, а также несколько функциональных зон: автомобильную парковку для гостей, входную группу с пунктом охраны и туалетный модуль, а также детскую игровую площадку, площадь со сценой и амфитеатром.

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