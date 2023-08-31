Собянин рассказал о масштабном благоустройстве территорий школ и детских садов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детсадов в Москве. В своем блоге мэр отметил, что с 2021 года в городе обновили около 770 территорий образовательных учреждений, в том числе 167 территорий в этом году.

"Результаты этой работы видны невооруженным глазом. После благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей", – подчеркнул мэр.

Самым крупным объектом благоустройства в Восточном округе стала территория около колледжа № 23. По словам градоначальника, на улице Молостовых в районе Ивановское создали крупный спортивный кластер. Там сформировали футбольное поле и беговые дорожки. На отдельной площадке москвичи могут позаниматься на турниках, брусьях и тренажерах. В частности, там обустроили памп-трек, площадку для стритбола и игры в бочче.

На территории спортивного кластера сделали игровую зону с горками, каруселями, качелями, стенкой для рисования и тренажерами для развития мелкой моторики.

На территории "Школы на проспекте Вернадского" в Тропареве-Никулине в порядок привели пять спортплощадок. Кроме того, 10 игровых зон и три спортивные площадки открыли для детей из детского сада и школы № 2101 на улице Герасима Курина.

Собянин отметил, что под благоустройство попала территория у школы № 763 и детского сада при ней на Стартовой улице. Там специалисты сделали новые песочницы, игровые поля и лабиринт, установили современное оборудование и построили метеорологическую площадку.

В Северном Медведкове ученики Первого Московского образовательного комплекса теперь могут отдохнуть в зонах с навесами и круглыми скамейками, на площадках для волейбола, футбола и баскетбола.

"Большое современное спортивное ядро было создано на территории школы № 2097 на бульваре Яна Райниса. Для ребят постарше сделали футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, большую хоккейную коробку, прыжковую яму, зону воркаута, установили стол для текбола и организовали сеть беговых дорожек", – добавил Собянин, указав, что для маленьких детей там сделали площадку с качелями.

Помимо этого, там оборудовали рекреационную зону, где установили подвесные качели и многоярусную трибуну, заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин открыл в Молжаниновском районе новое здание школы на 1,1 тысячи мест. В него уже с 1 сентября переведут учеников 7–11-х классов школы "Перспектива".

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября