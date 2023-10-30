Столичные цветники подготовили к зиме

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации заммэра Петра Бирюкова, в порядок привели клумбы, растения подкормили удобрениями, чтобы повысить их морозостойкость и укрепить корневую систему. Помимо этого, многолетники обработали от вредителей и болезней.

Также растения обрезали, кустовые розы закрыли специальным защитным материалом. На финальном этапе цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Она дополнительно защитит высаженные заранее луковицы тюльпанов и многолетники от холодов.

В сообщении уточняется, что тематические клумбы на главных магистралях специалисты оформили в виде сказочных образов и национальных узоров. Так, синие, желтые и красные геометрические фигуры украсили цветники на Северном речном вокзале. Яркими орнаментами щепу выложили на Тверском бульваре, Профсоюзной улице и в Пушкинском сквере.

К подготовке цветников к зиме приступили 23 октября. Отмечалось, что растениям помогут пережить период холодов.

Также специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади. После отключения фонтанов из чаш слили воду, промыли гранитные поверхности и скульптуры, а также демонтировали струеобразующие элементы.

Москвичам рассказали, как происходит подготовка столичных цветников к зимним холодам